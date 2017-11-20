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20 Kasım 2017 11:25

Üniversitenin sorunlarına teknolojik çözüm

Harran Üniversitesi Rektörlüğü iletişim kanallarından en yüksek seviyede yararlanmak amacıyla kurmuş olduğu WhatsApp hattı sayesinde öğrenci ve personelin sorununa anında çözüm üretiyor.

Üniversitenin sorunlarına teknolojik çözüm

20 Kasım 2017 11:25


Göreve geldiğinden beri üniversite içi iletişimi güçlendirmek için teknolojiden faydalanma yoluna giderek SMS iletişim hattını kuran Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, rektörlük bünyesinde kurduğu Whatsapp hattı ile sorunları çözüme kavuşturuyor. Öğrencilerin ve personelin her anlamda sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan hatta gelen sorunları çözerek mükemmel bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Taşaltın, “Güçlü bir ekip 7 gün 24 saat iş başındadır. Bu ekibimiz, personel ve öğrencilerimizden gelen sorunları rektörlük birimlerine anında iletip çözüme kavuşturuyor. Bu hattın kullanılması sorunların çözümüne daha erken katkı sunuyor. Her platformda bu hattın aktif kullanılması gerektiğini belirttim. Gelinen noktada çabalarımızın meyvelerini verdiğini görüyorum” diyerek son üç hafta içinde hatta iletilen 734 soruna çözüm üretildiği bilgisini paylaştı. Kurulan Whatsapp hattının gizlilik esasına dayalı olarak çalıştığı belirtildi.




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