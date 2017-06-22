yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şehitlik Anıtına Çelenklerin bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve bir çok kamu kurum ve kuruluş müdürü katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen okunan şiirler ve Urfa’ya ’’Şanlı’’ unvanının verilmesi hakkındaki kanun ve gerekçesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama telgrafları okundu.

“Şanlı” unvanının verilişinin 33. yıl dönümünü kutlayan Vali Tuna, "Milli mücadele yıllarında işgalcilere unutulmaz bir ders veren Urfalılar tarihe şanla şerefle kaydedilmiştir. Nitekim işgalciler Urfa’nın işgalini başlarına konan bir talih kuşu olarak görmüşlerdir. Ancak resmi birlikler gelmeden Urfalıların şanlı mücadelesi sadece işgalcilere karşı değil tarihe de birlik ve vatanperverlik dersi vermiştir" dedi.

“Şanlı” unvanının verilişinin 33. yıl dönümünde Şanlıurfa’nın tarihten gelen milli ve manevi yapısına dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar,"Bu unvanı yüz yıl önce hak etmiş olan bu şehir, 2016 yılında da istiklal madalyası alarak taçlandırmıştır. Yavuz Sultan Selim han’dan bu yana tam 500 yıldır uç beyi olan bu şehir bu topraklarda nöbetini bihakkın yapmış ve kıyamete kadar yapacağını herkesin emin olmasını istemekteyiz.Tarihin, kültürün, bayrağın, maneviyatın, inancından dolayı Urfa daima şer güçlerin hedefi olmuş ama asla milli ve manevi duruşundan taviz vermemiştir" şeklinde konuştu.

Kurtuluş Savaşında işgale karşı gösterdikleri kahramanlıkları dolayısıyla Urfa’ya TBMM tarafından 12 Haziran 1984 tarihinde ”Şanlı” unvanı verilmesi teklifi kabul edilmiş, 22 Haziran 1984 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ”3020 sayılı Kanun” ile Urfa ilinin adı ”Şanlıurfa” olarak değiştirilmişti.