Uyurken ranzadan düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Melisa G. (4), evinde üzerinde yattığı 2 katlı ranzadan düştü. Düşerek kafasını sert zemine çarpan çocuk ağır yaralandı. Aile fertleri tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 yaşındaki Melisa’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.