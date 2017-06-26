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26 Haziran 2017 16:30

Uyuşturucu içtiği iddia edilen kız, kendisini üst geçitten sarkıttı

Şanlıurfa’da bonzai içtiği iddia edilen genç kız, üst geçide çıkıp kendisini sarkıttı.

Uyuşturucu içtiği iddia edilen kız, kendisini üst geçitten sarkıttı

26 Haziran 2017 16:30


Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu Mahallesindeki bir üst geçitte yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen genç kız, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sentetik uyuşturucu plan bonzai içtikten sonra üst geçide çıktı. Bir süre burada bekleyip yola baktığı belirtilen genç kız, daha sonra uyuşturucunun etkisiyle üst geçitten kendisini aşağıya doğru sarkıttı. Bir eliyle üst geçidin demirlerini tutan genç kızı gören vatandaşlar, sağlık görevlileri ve polise haber verip yardımına koştu. Bir vatandaş genç kızın elini demir korkulukların arasından tutarken, diğer vatandaşlar ise üst geçidin demirlerine tutunup kızı kurtarmaya çalıştı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen genç kız, vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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