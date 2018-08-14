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14 Ağustos 2018 14:20

Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı: 1’i çocuk 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı: 1’i çocuk 4 yaralı

14 Ağustos 2018 14:20


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Şığ Maksut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satışı yapan iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Grup arasında yaşanan tartışma sonrası kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekle açılan ateş sonrası saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralanan M.E. (8), Bekir Y., İhsan Y. ile Ali K. ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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