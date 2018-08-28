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28 Ağustos 2018 18:08

Üzerinden atlamak istediği korkuluk koluna saplandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir çocuk, üzerinden atlamak istediği demir korkuluğun koluna saplanması sonucu yaralandı.

Üzerinden atlamak istediği korkuluk koluna saplandı

28 Ağustos 2018 18:08


Edinilen bilgiye göre, Atakent Mahallesi’nde henüz ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki çocuk, bir binaya ait demir korkuluklarından atlarken sol kolu, demir korkuluklara saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından hidrolik makasla demir korkuluğu kesti. Acılar içinde ağlayan çocuk, itfaiye ekiplerince 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa konulan çocuk, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan çocuk, burada ameliyata alınarak demir korkuluktan kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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