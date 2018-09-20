Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında iş isteyen bir genç, üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Topçu Meydanı'nda ismi öğrenilmeyen genç, meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelip iddiaya göre, "İşsizim ve açım" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonran ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.