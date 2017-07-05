Vali Abdullah Erin Göreve Başladı

Adıyaman Valiliği görevinden Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Abdullah Erin’i Şanlıurfa Valiliğinde 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Albay Erdal Kaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kemal Timuroğlu, karşıladı.

Karşılamanın ardından Valilik makamına geçen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, göreve başlaması münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı.

Şanlıurfa’ya Vali olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, “Şanlıurfa ilimize hizmetkâr olma ve hizmet etme şansını bizlere bahşeden Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ve şükrediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve hükümet yetkilileri ve devlet büyüklerine teşekkür eden Vali Erin, Şanlıurfalılara da önemli mesajlar verdi.

Vali Erin, açıklamasında şunları söyledi,”Bir yıla yakın süredir sürdürdüğüm Adıyaman Valiliği görevinden son kararname ile mübarek belde, peygamberler şehri Şanlıurfa’ya Vali olarak atanmış bulunuyorum. Bu vesileyle Şanlıurfa’daki bütün kardeşlerimi, hemşehrilerimi en içten, en samimi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Yine bu vesile ile Adıyaman Valiliği gibi önemli bir valiliği ve ardından bir yıllık görev süresi sonrasında da Türkiye’nin ve Güneydoğunun en önemli illerinden bir tanesi olan, her yönüyle dikkate değer gelişme kaydeden Şanlıurfa ilimize hizmetkar olma ve hizmet etme şansını bizlere bahşeden Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bu imkanı sağlayan, buna vesile olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız, hükümetimizin bütün yetkililerine, bakanlar kurulumuza ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza, bizleri bu göreve layık gören tüm devlet görevlilerimize gönülden şükranlarımı ve minnetlerimi ayrıca ifade etmek istiyorum”

Göreve başladığımız bu ilk günde daha önce Şanlıurfa’ya, bu güzel ilimize hizmetleri dokunan, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmesine yönelik emeği geçen bütün milletvekillerimize, benden önceki meslektaşlarım valilerimize, yine bir yıla yakın bir süredir Şanlıurfa’ya hizmet sunmaya çalışan benden önceki valimize de yine Şanlıurfa halkı adına teşekkürlerimi ve minnet duygularımı iletmek istiyorum.Bu ilk gün vesilesiyle iletmek istediğim bir iki mesaj var. Bunlardan ilki, hükümetimizin son dönemde kararlı, kesintisiz ve aralıksız bir şekilde devam ettirdiği terörle mücadele konusunda tavizsiz, kararlı ve kesin bir mücadele anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğimize, terörün yanında uyuşturucu ve toplumu ifsad eden her türlü fiillerle, eylemlerle ve oluşumlarla hiçbir çekince göstermeden, ucu nereye varırsa varsın kesin, kararlı ve devletin o güçlü yönünü gösteren bir tarzda mücadele anlayışını ortaya koyacağız. Diğer yandan, toplumun kırılgan olarak nitelendirebileceğimiz kesimleri, özellikle şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza, vatana, millete, bayrağa gönülden bağlı olan kardeşlerimize de devletin şefkat, merhamet ve kucaklayıcı yüzünü sonuna kadar göstereceğimizden de sonuna kadar emin olmalarını istiyorum.

Cenab-ı Allah ne kadar nasip eder bilmiyorum. Burada görev yaptığımız süre içerisinde ulaşmadığımız köy, mahalle ve yerleşim yeri inşallah kalmayacaktır. Vali olarak eski devlet anlayışını bir tarafa bırakıp, yeni ve güçlü Türkiye’nin yüzünü, devletin milletsiz hiçbir anlam ifade etmeyeceğini, kutsal saydığımız devletin yanı sıra esas kutsal olanın insan onuru ve haysiyeti olduğunun idraki ve bilinciyle hareket edeceğimizi, bütün çalışma ve hizmetlerimizin odağına insanı, insan onurunu ve haysiyetini koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Yine bu hizmet anlayışımız içerisinde takip edeceğimizi ilk günden salık vereceğim ve aziz hemşehrilerime ileteceğim temel ilkelerimiz ve prensiplerimiz olacak. Yirmi dört saate sığmayacak bir çalışma temposu içerisinde inşallah her şeyin en iyisine, en güzeline, hizmetlerin en iyisine layık olan Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etme çabasını ortaya koyacağımızı bilmelerini arzu ediyorum.

Takip edeceğimiz ve taviz vermeyeceğimiz ilkelerimiz arasında, en başta adaletli, hesap verebilir bir yönetim yine bu bölgemiz ve Türkiye’nin tamamı için modern yönetim anlayışında vazgeçilmez ilkelerden birisi olan ulaşılabilirlik ilkesini en pratik bir şekilde hayata geçireceğimizi vatandaşlarımızın bilmesini arzu ediyorum.

Vatandaşlarımızın, Şanlıurfalı hemşehrilerimizin, en uzak mecradaki kardeşlerimizin ve ilçelerimizde yaşayan çok değerli kardeşlerimizin bize gelmelerine, buraya kadar yorulmalarına meydan bırakmayacak bir yönetim anlayışını inşallah Şanlıurfa’da uygulamaya koyacağız.

Devletin ilimizdeki en üst düzeydeki yöneticisi konumunda olan, bu derece şanlı, şerefli bir konumu olan fakat aynı zamanda büyük zorluklar, büyük sorumluluklar barındırdığını bilerek ve bu bilinçle hareket etmek suretiyle diğer mesai arkadaşlarımızla bizler, her anımızı, her dakikamızı vatandaşımızın yanında, evinde, barkında bahçesinde, işinde gücünde ve hayatını idame ettirdiği alanlarda, onlarla birlikte olmaya, onlarla hemhal olmaya, onların derdini dinlemeye ve dertlerine derman olmaya büyük bir gayret sarf edeceğimizin sözünü buradan paylaşmak istiyorum.

Hakkın ve hakkaniyetin yanında olacağız. Kimsenin hakkını, sahibi olmayana, bu hakka layık olmayana vermeyeceğiz. Dürüst, objektif, adaletli bir anlayış çizgisi içinde hareket edeceğiz.

Valisine ulaşılamayan bir yönetimin verimli ve etkin olamayacağının bilinci içerisindeyiz. Bunun için sadece Valisi ile değil, kaymakamlarıyla, daire amirleriyle, kurum müdürleriyle vatandaşlarımızın her an ulaşabilecekleri, sorunlarını ve dertlerini anlatabilecekleri açık kapıların ve gönüllerin olduğunu ve olacağını bütün vatandaşlarımıza iletmek isterim.

Valilik olarak, daha önceki Valilerimizin de takip ettikleri ve uyguladıklarıyla, büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere yerel yöneticilerimizle, adliye teşkilatı, askeri ve güvenlik teşkilatlarımızın mensuplarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla Şanlıurfa’nın sosyal ve ekonomik kalkınması için gayret ve çaba içerisinde olan tüm oluşumlarla, kanaat önderleriyle ve hayra hizmet eden herkesle tam bir uyum ve dayanışmayla hareket edeceğiz. Hiçbir çatışmaya, hiçbir küskünlüğe mahal bırakmadan, zaman ve enerjimizi tüketmeden tüm gücümüzle vatandaşımıza daha etkin ve daha süratli, daha kaliteli hizmet sunmanın arayışı ve çabası içerisinde olacağız.

Şanlıurfa Valisi olmanın, Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetkârı olmak, onlara hizmet etmenin aracı ve vesilesi olmak, bizler için ifade zorlanacağımız derecede şanlı, şerefli ve onurlu bir görev olduğunun bilinci ve idraki içerisindeyiz. Bu makamın hakkını ve bu makama layık olmanın çabasını sergileyeceğime Cenab-ı Allah da Şanlıurfalı vatandaşlarımız da şahit olsun ve olacaklardır. Allah bizleri mahçup etmesin.

Tarihiyle, gelenekleriyle, inancıyla, örfüyle güçlü bağlantılarını kurabilen ve bunların üzerine modern ilmin, bilimin ve teknolojinin getirdiği yenilikleri ekleyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hak ettiği yere taşıyabilecek bir gayretin içinde olacağız.

Bu samimi duygularımı siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Sizlerin Valiniz değil, sizlerin bir kardeşi, bir ağabeyi, bir büyüğü olarak, sizlerin sevinci bizim sevincimiz, sizlerin üzüntüsü bizim üzüntümüz, taziyeniz bizim taziyemiz, düğününüz bizim düğünümüz olacaktır. Allah bizlere üzüntülü günler göstermesin.

Bu vesileyle bütün kardeşlerimizi en kalbi duygularla, saygıyla, sevgiyle hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum”

Vali Abdullah Erin kimdir

1969 yılında Mardin ili Savur İlçesi Gölbaşı köyünde doğdu. 1986 yılında Midyat Lisesini ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ikincilikle bitirdi.

1992 yılında girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Mesleğine girdi. 1992-1995 yıllarını kapsayan kaymakam adaylığı staj döneminin bir yılını İngiltere’de üniversite ve dil okullarında, grup başkanı olarak, genel İngilizce ve sosyal politika alanında çalışmalar yaparak geçirdi.

Kaymakam adaylığı stajını, 62 kişiden oluşan dönemi ikincilikle tamamladı ve bu nedenle kuraya girmeden seçtiği Burdur ili Tefenni ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı. Sırasıyla Gülşehir Kaymakam Vekilliği, Tefenni Kaymakamlığı, Doğanşar Kaymakamlığı, Bayburt Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı (Habur Gümrü Kapısından Sorumlu Vali Yardımcısı) görevlerinde bulundu. Özellikle Habur Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri olarak görev yaptığı iki yıl boyunca, ekonomik anlamda bölgenin ve aynı zamanda Mardin’in can damarı olan sınır kapısının iyileştirilmesi, geçişlerin kolaylaştırılması ve ihracatın arttırılmasına yönelik başarılı çalışmalara imza attı.

2001 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Lisans yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmeye hak kazanan 10 mülki idare amiri arasında yer aldı. İngiltere Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesindeki Yüksek lisans eğitimini, ‘ÜSTÜN BAŞARILI’ derece ile bitirdi.

İngiltere dönüşü, Ermenek Kaymakamlığı, Taşköprü Kaymakamlığı ve Cizre Kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

2009 yılı Haziran ayında, görev alanı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri olan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreterliği’ne atandı. Kurucu Genel Sekreter olarak kısa sürede kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını ve dört ilde teşkilatlanmasını tamamladığı Ajans’ın, bir çok alanda Türkiye’deki en iyi ilk 3 ajans arasında yer almasını sağladı.

Bu süreçte, bölgenin ve Mardin’in Sosyo-Ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik gelişme planları, çok sayıda stratejik raporun hazırlanması çalışmalarına öncülük etti. Ayrıca Genel Sekreterliğini yaptığı Ajans’ın ulusal ve uluslararası mali destek programlarının başarıyla uygulanmasını sağlayarak, Mardin’in ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayan bir çok projenin hayata geçirilmesine yardımcı oldu.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 2012 yılında ayrılarak tekrar Mülkiye Başmüfettişliğine döndü. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun ‘Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi’ konulu inceleme araştırma raporunun hazırlanması çalışmalarına katıldı.

2013 yılı Şubat ayından itibaren 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. Danışmanlık yaptığı süre içinde Mardin’in kalkınması ve halkın temel sorunlarının çözümü için yoğun mesai sarfetti.

İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler ile Türkiye’deki çeşitli üniversite ve STK’ların, sosyal ve ekonomik politikalar, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, insan hakları, kalkınma, yoksulluk, planlama gibi alanlarda düzenledikleri özel kurs ve seminerlere iştirak etti. ABD Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak bir ay süre ile ‘Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi’ modelleri ile ilgili inceleme-araştırma programına katıldı. Ayrıca, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Irak gibi bir çok ülkede çeşitli alanlarda incelemelerde bulundu.

21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi görevine atandı.

İngilizce, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede konuşan Abdullah ERİN, evli ve 3 çocuk babasıdır.