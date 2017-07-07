Vali Erin esnafla bir araya geldi

Esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Vali Erin, Yakubiye Mahallesindeki bir kahvehanede domino oynayan vatandaşların masalarına oturarak sohbet etti.

Gecenin bir yarısında yanlarına gelenin Şanlıurfa Valisi olduğunu öğrenen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vali Erin’i yeni görevinden dolayı tebrik eden vatandaşlar büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şanlıurfa’da turizm yatırımlarının artırılması için Vali Erin’den talepte bulunarak, cep telefonlarıyla Vali Erin’in fotoğrafını çektiler.