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07 Temmuz 2017 11:44

Vali Erin esnafla bir araya geldi

Göreve başladığı gün yaptığı açıklamada mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşların evlerinde, işlerinde, bağlarında bahçelerinde onlarla birlikte olacağını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün akşam geç saatlerde tarihi çarşılar bölgesinde esnafla bir araya geldi.

Vali Erin esnafla bir araya geldi

07 Temmuz 2017 11:44


Esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Vali Erin, Yakubiye Mahallesindeki bir kahvehanede domino oynayan vatandaşların masalarına oturarak sohbet etti.


Gecenin bir yarısında yanlarına gelenin Şanlıurfa Valisi olduğunu öğrenen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vali Erin’i yeni görevinden dolayı tebrik eden vatandaşlar büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şanlıurfa’da turizm yatırımlarının artırılması için Vali Erin’den talepte bulunarak, cep telefonlarıyla Vali Erin’in fotoğrafını çektiler.




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