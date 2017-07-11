Vali Erin Midder yöneticilerini kabul etti

Derneklerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden üç ay sonra kurulduğunu ve Türkiye’nin tamamında teşkilatlandığını ifade eden Başkan Mehmet Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günleri etkinliklerine katılım için hazır olduklarını söyledi.

MİDDER Başkan ve temsilcilerini makamında ağırlayan Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, böyle anlamlı bir derneği kuran ve destek olanları tebrik etti.

15 Temmuz anısına, 16 Temmuz’a kadar devam edecek etkinlikler planladıklarını dile getiren Vali Erin, “15 Temmuz sonrası ortaya çıkan milletimizin birliktelik ruhuna, 249 şehidimiz ve gazilerimizin onuruna yakışır şekilde idrak edeceğiz” dedi.

Bu vesile ile tüm Şanlıurfalıları 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinliklerine davet eden Vali Erin, MİDDER yöneticilerine, “Yapacağınız her hayırlı işte yanınızdayız. Bu devlete, bu millete, bu milletin refahının artmasına, zenginliğinin çoğalmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine yönelik yapacağınız her türlü faaliyette yanınızda olduğumuzu bilin” şeklinde konuştu.