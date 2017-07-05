Vali Erin tebrikleri kabul etti

Dr. Ramazan Taşaltın öncülüğündeki üniversite heyeti ile Bursa’ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adalet Komisyonu Başkanı Adem Aygün’ü makamında ağırladı.

Ziyaretlerde Vali Erin’e hayırlı olsun dilekleri iletilirken, Vali Erin de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa’ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Erin, Şanlıurfa’da görev yapmaktan mutluluk duyacağını, tüm kurum kuruluşlarla büyük bir uyum içinde çalışmaya hassasiyet göstereceklerini belirtti.

Rektör Taşaltın’a ziyaretinde Harran Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şerafettin Çelik, Prof. Dr. Ali Sarıışık, Prof. Dr. Burhan Akpınar ve Doç. Dr. Tahir Güllüoğlu da eşlik etti.