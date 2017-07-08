Vali Erin tebrikleri kabul etti

Siyaset, bürokrasi, iş çevresi, sivil toplum kuruluşları, spor ve kültür camiası gibi kentin her kesiminden gelen tebrik ziyaretlerini kabul eden Erin, makamının kapılarını bugün de yüzlerce kişiye açtı.

Vali Erin, bugün sabah saatlerinden itibaren ilk olarak Memleket Meclisi Platformu adına Prof. Dr. Abdullah Ekinci ve platform üyelerini kabul etti. Memleket Meclisinin çalışmaları, kentin başta eğitim, enerji ve uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili acil önlemlerin konuşulduğu toplantıda Vali Erin, Devlet ile sivil toplum kuruluşlarının planlı ve programlı çalışmaları ile sorunların aşılabileceğine işaret etti.

Şanlıurfa’nın, aktif sivil toplum kuruluşları bakımından bölgede önde geldiğini, sivil inisiyatiflerin geliştiği bir kent olduğunu belirten Vali Erin, bu kuruluşların şehrin gelişmesine ve kalkınmasına gönüllü olarak katkı sunduğunu, demokrasinin gelişmesi, devlet ile milletin kaynaşması, katılımcılığın iyi noktaya gelmesi ve devletin daha iyi noktaya gelmesi ve daha iyi yönetim için önemine dikkat çekti. Devletin temsilcileri olarak hem STK’ların hem de temsil ettikleri kitlelerin sesine mutlaka kulak vereceklerini dile getiren Vali Erin, Memleket Meclisi üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Gün içinde Valilik makamında tebrik ziyaretlerini almaya devam eden Vali Erin, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral’ı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz’ü, Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Kazoğlu’nu, Muhtar Halil Haktankaçmaz başkanlığında Türkiye Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyelerini, Ömer Ağ başkanlığında Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) yönetim kurulu üyeleri ile Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Elçi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Şanlıurfaspor kulübü yönetimini de makamında kabul eden Vali Erin’e, Kulüp Başkanı Emin Yetim tarafından transfer çalışmaları ve önümüzdeki futbol sezonu planları hakkında bilgiler verildi.