Vali Tuna Ceylanpınar ve Viranşehir’le vedalaştı

İlk olarak Ceylanpınar ilçesine giden Vali Tuna, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programda başarılı olan öğrencilere çeyrek altın hediye etti. Şiiri ezberleyen öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’un şiirini programa katılanlar için seslendirmesinin ardındansa Kaymakam Ahmet Karatepe ve Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Ceylanpınar’da düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Karatepe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Abbas Deniz, İsmail Berhuni, Adnan Daşkıran, belediye encümenleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, ilçe Jandarma Komutanı Ahmet Uzun, Garnizon Komutanı Ahmet Kovancı, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Müftüsü Üsame Anlağan ve çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı.

Ceylanpınar’daki programın ardından Viranşehir’e geçen Vali Tuna, ilçe yönetimiyle vedalaşmasının ardından düzenlenen törenle 140 başarılı öğrenciye çeyrek altınlarını verdi.