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15 Nisan 2017 17:10

Vali Tuna fuara katılan firmalara teşekkür etti

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna bu yıl dördüncü kez kapılarını açan Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarını son gününde ziyaret ederek katılımcı firmalara teşekkür etti.

Vali Tuna fuara katılan firmalara teşekkür etti

15 Nisan 2017 17:10


Stant açan firmaları tek tek ziyaret eden Vali Tuna, fuara bu yılki ilginin diğer yıllara göre daha yüksek olduğunu kaydetti. İleriki yıllarda düzenlenecek fuarlar için mevcut 10 bin kapalı olmak üzere toplamda 25 bin metrekare alandan fazlasının gerekeceğini sözlerine ekleyen Vali Tuna, “Yeni fuar alanımız yapılıyor. Bundan sonra fuarlarımızı yeni fuar alanında yapacağız. İlgi alaka, ziyaretçi sayısı yüksek oldukça yüksek. En sevindirici olan şey milli politikalara uygun bir şekilde tohumundan gübresine, tarımsal makinelerden araç gereçlere hep yerli ve milli ağırlıklı. Bu da geleceğimiz için çok sevindirici bir durum. Katılımcıların hepsi istekli ve arzulu. Şanlıurfa’mız ve tarımımız için bu tarz fuar çalışmalarını destekliyoruz. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” dedi.


Bu yıl düzenlenen Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına 150’ye yakın firma katılarak en geniş katılımlı fuar oldu.




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