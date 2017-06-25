Vali Tuna hem bayramlaştı hem vedalaştı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfalılarla bayramlaşmaya Dergah Camii’nde kıldığı bayram namazıyla başladı. İl Müftüsü İhsan Açık’ın bayram vaazını dinleyen Vali Tuna, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazı sonrası televizyonlar aracılığıyla Şanlıurfalılar’a seslenen Vali Tuna, Şanlıurfalılar’ın Suriyeli göçmenlere gösterdiği hoşgörü ve kardeşliğe vurgu yaparak bayramlarını kutladı. Vali Tuna, şunları söyledi, “Peygamberler diyarı Şanlıurfamız’da, huzur ikliminde inşallah güzel bir bayram geçireceğiz. Ensar şehri, binlerce göçmeni misafir eden bu mübarek şehir inşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yine ülkemizdeki birlik beraberliğin, barışın, birbirimizi sevmenin timsali bir şehir olarak etrafına ışık saçacaktır. Bu mübarek ramazan bayramı dolaysıyla buradan, Halilürrahman’dan tüm İslam dünyasına sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyor, tüm müminlerin ramazan bayramını kutluyorum”dedi.

Valilikteki bayramlaşma

Bayram namazının ardından Valilik Şeref Salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine geçen Vali Tuna, buradaki programda hem bayramlaştı, hem de veda konuşmasını yaptı.

Valilikteki bayramlaşma törenine Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri ve Mahmut Kaçar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Orbay Bahri Ulgar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyük bir katılımın olduğu Valilikteki bayramlaşma töreninde konuşan Vali Tuna, hem Şanlıurfalıların bayramını kutladı hem de helallik istedi.

“Hepinize ailelerinizle birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir bayram diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Vali Tuna, “Şanlıurfa’da bu ikinci ramazan bayramımız. Aramızdakilerin bir kısmıyla geçen sene de beraberdik. Sonradan aramıza katılanlar da oldu. Ama bizler devlet görevlileri olarak bugün burada, yarın başka bir yerdeyiz. Şanlıurfa’da geçirdiğimiz bir yılda çok şükür öyle fazla acı hatıramız olmadı. Çok şükür birlik ve huzur içerisinde karşılıklı sevgi, saygı içerisinde birlikte üzerimize verilen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Bu bayram vesilesiyle tekrar buradan bütün milletimizin, Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Valilikteki bayramlaşmada devlet milletiyle kucaklaşıyor. Birlikte, hep bir aradayız. İnşallah bundan sonra da yine huzur ortamının devam etmesini temenni ediyorum. Belki önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz ama belki görüşemeyeceklerimiz olur, şimdiden onlara bu vesileyle Allah’a ısmarladık diyorum. Bizden yana tüm hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah dostluğumuz, kardeşliğimiz baki kalacaktır. Tekrar bayramınızın huzurlu ve güzel geçmesi temennisiyle hepinize teşekkür ediyor, bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Valilikteki bayramlaşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiklerle bayramlaştı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki nöbetçi Polisler ve emniyet teşkilatıyla bayramlaşan Vali Tuna daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu’na giderek çocuklarla bayramlaştı. Kurumda kalan çocuklara hediyeler veren Vali Tuna burada uzun süre kalarak çocuklarla sohbet etti.