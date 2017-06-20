Vali Tuna iftarda şehit ailesine konuk oldu

Şehit Polis Abdülkadir Oğuz’un, Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesindeki ailesiyle iftar yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’ya eşi Pervin Tuna ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici de eşlik etti.

Şehidin babası Şevket Oğuz’a Kur’an-ı Kerim hediye ettikten sonra sohbet eden Vali Tuna, aziz vatanımız uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimize minnet borçlu olduklarını ifade ederek, “Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatan nasıl onların bize emaneti ise aileleri de emanetleridir” dedi.

Üç yıllık polis memuru Abdülkadir Oğuz, 8 Şubat 2016 tarihinde görev yaptığı Hakkari Yüksekova’da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.