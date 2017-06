Vali Tuna, Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutladı

Vali Tuna yayımladığı mesajında, On bir ayın sultanında, bin aydan daha hayırlı bir geceyi karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını, feyiz, rahmet ve bereketin göklerden gönüllere yağması ümidiyle Şanlıurfalı hemşehrilerinin Kadir Gecesi’ni tebrik ettiğini, Gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve rahmet olan Kur’an-Kerim’in indirildiği Kadir Gecesinin, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbeler ile ümit kapılarının açıldığı kutlu bir gece olduğunu vurguladı.

Vali Tuna her gecelerinin Kadir Gecesi gibi geçmesi temennisinde bulunarak, "Urfalı olduğunu gururla ifade eden büyük şair Yusuf Nabi misali kullarına lutf-ı Hüda diyerek Ramazan’ı lütuf bilen Şanlıurfalı hemşehrilerim, tüm kalbimle inanıyorum ki dünyaya rahmetin dalga dalga yağdığı bu gecede de hoşgörüsü ile dayanışma ve kardeşliği ile yine gönülleri fethedecektir. Nitekim Ensar ruhuyla kardeşliğini unutmayan Şanlıurfa, göçmenlere kucak açarak insanlığın vicdan yükünü omuzlamış, bir kez daha tarihe şeref ve şanla kaydedilmiştir. Gözyaşı ve kanın eksik olmadığı Suriye ve Ortadoğu’da Haram Ayları demeden, Ramazan demeden devam eden savaşlar, anlaşmazlıklar, ayrılıklar karşısında gücü ve güvenilirliği ile hakkaniyeti esas alan duruşu ile Türkiye’miz, birleştirici ve yapıcı bir rol üstlenerek mazlumların ümidi olmuştur. Ecdadından aldığı yönetim mirasına sadakat gösteren ülkemizi içeride ve dışarıda kaosa sürüklemeye çalışanlara, yüce devletimizin itibarını hedef alanlara, 15 Temmuzda verdiğimiz cevabın aynısını vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Merhum Adnan Menderes’in tarihe not düşen mektubunda da ifade ettiği üzere, ipleri efendilerinde olan kuklalar hiç şüphesiz bugün de vardır. Kargaşa çıkarmak üzere onların daima hazır bulunduklarını unutmamalı, sağduyumuzu korumalı, her şeyden önce devletimize güvenmeliyiz. Şanlıurfa Valiliği olarak gönüllere girmek için Ramazan-ı Şerif’i fırsat biliyor, Kişi sevdiği ile beraberdir. diyerek hemşehrilerimizle birlikte gönül soframızda iftar heyecanımızı paylaşıyoruz. Birbirimize can bağıyla bağlı, büyük ve güzel bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı onur duyduğumu Şanlıurfalı hemşehrilerime bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu duygularla kadir kıymet bilen, kadir kıymete dönen bu gecede birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını, İslam coğrafyasında akan kanın durmasını, küslüklerin nihayet bulmasını temenni ediyor, her gecemizin Kadir Gecesi gibi geçmesi ümidiyle Şanlıurfalı hemşehrilerimi en kalbi hislerle selamlıyorum ” ifadelerini kullandı.