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16 Nisan 2017 14:14

Vali Tuna oyunu kullandı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, TAD Rasime Polat İlkokulunda oyunu kullandı.

Vali Tuna oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:14


Eşi Pervin Tuna ile birlikte oy kullanmak üzere geldiği okulda ilk olarak güvenlik ve sandık görevlileriyle sohbet eden Vali Tuna, ardından da oyunu kullanacağı sınıfa geçti. Sandık başına giden Tuna ardından oyunu kullandı.


İl genelinde her hangi bir sıkıntı olmadan oy kullanma işleminin devam ettiğini belirten Vali Tuna, “Artık önümüze bakacağımız bir döneme giriyoruz. Bugün insanlarımızın tercihi sandığa yansıyacak ve akşam saatlerinde halk oylamasının sonucu belli olacak. Bizim için sevindirici olan emniyet, jandarma ve diğer kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirler sayesinde vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde sandığa gidip iradesini kullanması için aldığımız tedbirlerin başarılı olmasıydı. İnşallah bundan sonraki saatlerde de sorun olacağını düşünmüyoruz, çünkü halkımızın büyük çoğunluğu şu ana kadar oyunu kullandı. Geriye kalan zamanda da bekleyeceğiz. Tedbirlerimiz devam ediyor. Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü tüm Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum. Görev alan tüm arkadaşlarımıza da kazasız belasız görevler diliyorum” ifadelerini kullandı.




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