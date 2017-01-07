Vali Tuna Şanlıurfalılara teşekkür etti

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rabia Meydanında gerçekleştirdiği toplu açılış törenine büyük bir katılım sağlayan Şanlıurfalılara teşekkür etti.

Vali Tuna, teşekkür konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızı Şanlıurfa ziyaretinde ve etkinliklerinde yalnız bırakmayan, Rabia Meydanındaki toplu açılış törenimizde meydanları ve sokakları dolduran değerli Şanlıurfa halkına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine teşekkür ediyorum. Peygamberler diyarı Şanlıurfa’nın kadim insanları, bu büyük buluşmada ortaya koyduğu birliktelikle, “devlet millet el ele” anlayışının en güzel örneğini ortaya koymuştur. Bu, başta bizler olmak üzere tüm Türkiye için gurur kaynağı olmuştur. Çocuklarımıza daha gelişmiş, yaşanabilir ve huzur içinde bir gelecek hazırlamamızdaki azim ve kararlılığımızı pekiştirmiştir. Şanlıurfa, sofrasını ve acılarını paylaştığı Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği yardımseverlikle de, Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olmuş, “Peygamberler Şehri” ve “Ensar” olma gibi manevi değerlerimiz doğrultusunda, barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz toplu açılış törenine katılan vatandaşlarımızla, Cumhurbaşkanımızın onuruna verdiğimiz yemeğe katılım sağlayan aşiret temsilcileri, kanaat önderleri ve STK yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Öte yandan, bu programların güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesinde büyük emekleri olan tüm güvenlik güçlerimize tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.