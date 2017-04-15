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15 Nisan 2017 17:42

Vali Tuna, Suruçlu gençlerle buluştu

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna , Suruçlu gençlerle buluştu.

Vali Tuna, Suruçlu gençlerle buluştu

15 Nisan 2017 17:42


Vali Güngör Azim Tuna, Suruç’ta özel bir mekanda gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti. Gençlere nasihatlerde bulunan Vali Tuna, bugünün Türkiye’sinde herkese eşit fırsat sunulduğunu, çalışarak herkesin her konuma gelebileceğini ifade etti. Türkiye’de isteyen ve çalışan herkese fırsat olduğunu vurgulayan tuna, "Bu ülkede bir yerlere gelebilmiş insanlara bakın hepsi işçi, memur, çiftçi çocuklarıdır. Ama hepsi çalışmışlar ve bir yerlere gelmişler. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Bu yüzden okumaya yönelin. Kendinizi geliştirin. Bunlar için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Türkiye artık eskisi gibi değil. Her alanda ileri noktalara doğru giden ve vatandaşlarına hizmetin en iyisini yapmaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Eskiden bu okullar, hastaneler, yollar yoktu. Şimdi yapmamız gereken tek şey çalışmak ve birbirimize destek olmaktır. Bizi yanlış yola sevk eden kişilere veya gruplara dönüp bakmamak. Bizim yapmamız gereken budur” dedi.


Gençlere birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tuna, gençlerin sorularına da açık yüreklilikle cevap verdi.




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