Vali Tuna turizmcilerle bir araya geldi

Kentin tanıtımının profesyonellere yapılması gerektiğini dile getiren Vali Tuna, ilk adımını başlatmış olduklarını, İnşallah devamının geleceği, Burada kazan kazan dediğimiz mantıkla herkesin kazanacağı bir iş olduğunu, Turizmin devasa bir alan olduğunu, Sahip olduğunuz değerleri nasıl sunduğunuzun önemli olduğuna dikkat çekti.

Şanlıurfa’nın sahip olduğu değerleri koruması ve turizme sunması için bir Avrupa Birliği projesi sürdürüldüğünü, Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında Göbeklitepe’de turizme yönelik iyileştirmeler yapıldığını belirten Vali Tuna, turizmcilere kentin turistik potansiyelleri ve bu potansiyeli iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Şanlıurfa’nın önümüzdeki döneme ilişkin turizm stratejik yol haritasını oluşturacak çalışmamız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Topraklar üzerinde insanların var olduğu sürece ayak izlerinin olduğu, Urfa’da peygamberlerin ayak izlerinin olduğunu hatırlatan Vali Tuna, Urfa’nın mutfağından musikisine çok zengin bir kültüre sahip olduğunu, bu değerlerin marka değeri kazandırılarak turizme dâhil edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik anlamda mevcut potansiyelleri olduğunu, olmayan bir şeyi parlatmakla uğraşmadıklarını ifade eden Vali Tuna, geçtiğimiz yılın Şanlıurfa açısından oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Şanlıurfa’nın yerli turist için bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Vali Tuna, Suriye’deki savaşın kentin turizmini etkilediğini, Urfa’da yaşayan 2 milyon kişiye ek olarak 500 bin Suriyelinin de yaşadığını ama ciddi bir asayiş olayının yaşanmadığını, toplumun uzlaşma kültürü ile birlikte yaşamayı benimsemiş olduğunu söyledi.

Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni tüm insanların Şanlıurfa’da barış içinde yaşadığını belirten Vali Tuna, “Burada eksik olan şeyler de var. Mesela eğitimde geride, bunun için eğitimde ve mesleki eğitimde çalışılması gerekiyor. Nitelikli insana ihtiyaç var, insanlara bir meslek edindirip, ellerine altın bilezik takabiliyorsak bu çok önemli bir şey. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

Turizmde de nitelikli insana ihtiyaç olduğunu dile getiren Vali Tuna, “Hizmetlerin sunumunda, ürünlerin hazırlanıp pazarlanmasında çok eksiklikler var. Bu iş demek, istihdam kapısı demek” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’ya gelen turistlerin daha fazla konaklamasını sağlamak için gezilecek yerlerin sayısını arttırmayı amaçlandıklarını, bu amaçla müze sayısını yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiren Vali Tuna, Urfa’da turizme satılacak çok hikâye olduğunu, Şuayp Şehri - Sogmatar’a bugüne kadar el atılmamış olduğunu daha yeni gündeme geldiğini anımsatarak, “İnsanlar buralara götürülse, hikâyeleri anlatılsa, Peygamberler Tarihi Müzesi’ne götürülse herhalde çok ses getirici bir şey olacak. Bunlar yapılacak inşallah. Şanlıurfa’yı turizm açısından bütün olarak ele almak lazım. Daha önceden insanlar Şanlıurfa merkezine gelirmiş. Ama bugün artık Halfeti ayrı bir değer, kelaynakları ve Fırat’ı ile Birecik ayrı bir değer, görülmesi gereken yerler var. Ceylanpınar, Harran, Siverek, Atatürk Barajı gibi Bodrum’u aratmayacak unsurlar var” diye konuştu.

Kongre turizmi için de beş yıldızlı oteller ve yeterli yatak kapasitesinin olduğunu vurgulayan Vali Tuna, yeni yapılacak otellerin olduğunu, burada terör var gibi yanlış bir algının ortadan kalkması gerektiğini dile getirerek, Şanlıurfa’ya geldikleri için turizmcilere teşekkür etti.

Şanlıurfa’nın turizm açısından öneminin farkında olduklarını dile getiren TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı C. Engin Şahin, tur programlarına Şanlıurfa’yı dahil etmeleri için acente temsilcilerinin Şanlıurfa’yı görmelerinin önemli olduğunu belirterek, böyle bir programı gerçekleştirmelerinden dolayı Vali Güngör Azim Tuna’ya ile Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Valilik ziyaretinin ardından kentin tarihi turistik yerlerini gezen turizmciler, yerel işletmecilerle de bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunacak. Geceyi Şanlıurfa’da geçirecek olan turizmciler, ertesi gün kentten ayrılacak.