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25 Haziran 2017 17:27

Vali Tuna ve Çiftçi’den tatilcilere uyarı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine katıldı.

Vali Tuna ve Çiftçi’den tatilcilere uyarı

25 Haziran 2017 17:27

Vali Tuna ve Çiftçi burada yaptıkları açıklamada tüm Şanlıurfalılar’ın bayramlarını kutlayarak, tatil için yola çıkan vatandaşların hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Şanlıurfa’da ilk resmi bayramlaşma töreni Vali Güngör Azim Tuna’nın ev sahipliğinde Şanlıurfa Valiliğinde yapıldı. Bayramlaşma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, eski vekil Seydi Eyüpoğlu ile çok sayıda sivil toplum örgütü başkanları katıldı.


Tatilcilere uyarı


Bayramlaşma töreninin ardından bir değerlendirme yapan Vali Tuna dargınlıkların ve küskünlüklerin geride bırakıldığı bir bayram dileyerek, "Vatandaşlarımızın bayramlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Özellikle tatil ve eş, dost ziyareti için yola çıkan vatandaşlarımızın dinlenerek yola çıkmalarını tavsiye ediyorum. Lütfen vatandaşlarımız dikkatli olsun" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Vali Tuna’nın dileklerine katılarak, "Sevdiklerimize ulaşabilmek için hız konusuna lütfen dikkat edelim. Bunu tüm halkımız biliyor ancak biz yine de sorumlu kişiler olarak tekrardan hatırlatarak bu konuya dikkat edilmesini istiyoruz" diye konuştu.




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