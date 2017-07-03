Vali Tuna Viranşehirlilere Çanakkale Ruhuyla Veda Etti

İlçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen ziyarette Tuna’yı Kaymakam Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Atakan Dorukbay, Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Mahmut Şık, Aslan Çiftçi, Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr Siraç Yolcu, İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan, Askerlik Şube Başkanı Ali Aygüzer, Tapu Müdürü Mehmet Hekimoğlu, Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Kılıç, SYDV Müdürü Mehmet Özbilek, STK Başkanları ve muhtarlar karşıladı.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve beraberindeki heyet Viranşehir Kaymakamlığı Konferans Salonuna geçerek Şanlıurfa Valiliğince düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini ezberleme yarışmasında şiiri ezberleyen 940 öğrenciden hazır bulunan 140 öğrencinin çeyrek altın ödüllerini verdi.

Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Mehmet Bayol katıldı. Öğrencilere tek tek şiir okutan Tuna ödül törenin ardından kısa bir konuşma yaptı.

Vali Tuna konuşmasında, ’’Şanlıurfa’dan ayrılmamıza fazla bir zaman kalmadı. Ama daha önce verdiğimiz bir sözü yerine getirmemiz gerekiyordu. Onun için buradayız. Bir yıl içinde bizim için Viranşehir’in hep yarı bir yeri oldu. Elimizden geldiği kadar burada hizmet etmeye çalıştık. Bakanlarımız, vekillerimiz, kaymakamlarımız, belediyedeki arkadaşlarımız ve özellikle muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kötü hatıralarımız yok, hep güzel dostluklarla buradan ayrılıyoruz. Dostluklarımız devam edecek, katkı vermeye devam edeceğiz. Eyyüp Nebi için başlattığımız çalışma devam edecek, bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim de katkılarımız olacak. Türkiye’nin başka yerlerinden belki bir çok insanın burada katkısı olacaktır. Burası inşallah çok kısa bir sürede çok önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir.O Mübarek’in şanına yakışır şekilde Eyyüp Nebi’yi ihya edilecektir. Görevi devredeceğimiz arkadaşımız da eminim ki üzerine düşeni fazlası ile yapacaktır. Bunlardan dışında en çok önem verdiğimiz hususlardan biri de çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi. Özellikle ihtiyacımız olan temiz bir ruhla ecdadımızdan miras kalan bir ruhla çocuklarımızı yetiştirmek. O ruhta Çanakkale ruhu. Yüz yıl önce bu milletin insanları Türk’ü ile Kürd’ü ile Arab’ı ve diğer tüm unsurları, renkleri ile tek bir millet halinde Çanakkale’de savaştı, şehit oldu. Hepsi Çanakkale’de bir arada yatıyor. İşte Mehmet Akif bir destan bir şiir yazdı. Biliyorum şiir uzun bir şiir ve ezberlenmesi kolay değil. Bizim bu şiiri ezberleyen çocuklarımıza bir vaadimiz vardı. O vaadimizi yerine getirmeye geldik" dedi. Kaymakam Ömer Çimşit, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’ya bir tablo takdim ederek şunları kaydetti: " Son yıllarda Viranşehir’e çok güzel yatırımlar yapılmakta. Viranşehir ailesi olarak, mesai arkadaşlarımla birlikte ve tüm Viranşehir Halkı olarak yapılan yatırımlarda sizin ilgi, alakanızı ve desteğinizi yanımızda hissettik. Tüm Viranşehir halkı olarak size şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Biliyoruz ki Şanlıurfa nüfus itibari ile çok büyük bir il. Bu büyüklüğe rağmen bizler sizi ne zaman aradıysak, gece gündüz demen size ulaştık. Sizden katkı ve destek istedik. Emir ve talimatlarınızı alarak ilçemizde yatırım ve hizmetler anlamında her zaman ilgi ve alakanızı, katkı ve desteklerinizi bizler görmüş olduk. Bu vesile ile ben özellikle teşekkür ediyorum. Eyyüp Nebi’de devam eden çalışma ve yatırımlara, ilçe milli eğitimine verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Burada başlattığınız yatırım ve hizmetleri devam ettirme ve tamamlama konusunda size bunu sözünü verebiliriz. Çalışmalarınız bizim için ufuk açıcı olmuştur. Tekrar tüm katkı ve destekleriniz için tüm Viranşehir adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Viranşehir Kaymakamlığı Konferans Salonunda yapılan programın ardından Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Kaymakamlık makamında Kaymakam Ömer Çimşit, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Garnizon Komutanı Atakan Dorukbay, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Mehmet Bayol’a Belediye Başkan Yardımları Halaf Kete, Mahmut Şık ve Arslan Çiftçi ve Korucular Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu’ya günün anısına hediye takdim etti.

İlçe Kaymakamlığında gerçekleşen programın ardından Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve beraberindeki heyet Eyyüp Nebi Mahallesine geçerek burada bir ziyaret gerçekleştirdi.