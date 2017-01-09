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09 Ocak 2017 15:58

Vali Tuna’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Tuna’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 15:58

Vali Güngör Azim Tuna, 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günün hep birlikte kutlandığını belirtti.
Vali Tuna, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Hızlı ve etkili bir iletişimin giderek önem kazandığı günümüzde, demokrasinin temel unsurlarından birisi de tarafsız basının varlığıdır. Çağımızın en dinamik mesleklerinden olan gazetecilik, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ülkede ve dünyada yaşanan gelişmelerden insanların haberdar edilmesi ve bilgi akışının objektif bir şekilde sağlanarak, demokrasinin güçlenmesi ve gelişmesine katkıda bulunması açısından önemli bir misyon üstlenmiştir. Tarafsız, güvenilir, objektif, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemi büyüktür. Bu önemli görevi yerine getirmek için günün her saatinde fedakarlık ve sorumlulukla görevlerini icra eden gazetecilerimizin, halkı bilgilendirmek adına verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde çok önemli katkıları olan değerli basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, çalışma şartlarının daha iyi koşullarda olması dileklerimle, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına mesleki ve özel hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.



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