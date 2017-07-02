Vali Tuna’dan Ceylanpınar’a Veda Ziyareti

Vali Tuna, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda gelerek Mehmet Akif Ersoy’un ’Çanakkale Şehitlerine’ adli şiirini ezberleme yarışmasına katılan öğrenciler için düzenlenen ödül törenine katıldı. 600 öğrencinin katıldığı yarışmada şiiri ezberleyen öğrencilere törenle çeyrek altın hediye edildi.

Törenin ardın Ceylanpınar ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe tarafından tablo, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, adına Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Vali Tuna’ya plaket takdim etmesinin ardından program son buldu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen törene Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Abbas Deniz, İsmail Berhuni, Adnan Daşkıran, Tüm Belediye Ecümenleri, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin, Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, ilçe Jandarma Komutanı Ahmet Uzun, Garnizon Komutanı Ahmet Kovancı, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Müftüsü Üsame Anlağan yanı sıra çok sayıda öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.