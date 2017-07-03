Vali Tuna’dan il milli eğitime veda ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulunan Vali Tuna’yı, müdür Şerafettin Turan karşıladı. İl Milli Eğitim Müdürü Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitime verdikleri destek için Vali Tuna’ya teşekkür etti. Turan, "Valimize çalışma hayatında muvaffakıyetler diliyorum" dedi.

Ziyaret sonrası Vali Tuna İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile vedalaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, ziyaretleri için Tuna’ya teşekkür etti. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası Vali Tuna, bölgeden ayrıldı.