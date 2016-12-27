Vali Tuna’dan kurumlara ziyaret

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Valimiz Şanlıurfa’ya atandığı günden beridir bütün kurum ve kuruluşları ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Gerçekleştirdiği ziyarette ilimizin sorunlarını ve çözüm önerileri için istişarelerde bulunan Vali Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa’nın sorunları ile birebir ilgileniyor yaptığı çalışmalar bize şevk ve heyecan veriyor. Valimiz bize gerçekleştirdiği ziyaretiyle bizleri onurlandırmıştır. Yönetim kurulum ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası’nın projeleri ve çalışmaları hakkında da Vali Tuna’ya bilgi verdi.

Kendilerini ağırladığı için Kaya ve borsa yönetim kuruluna teşekkür eden Vali Tuna, Kaya’ya bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.