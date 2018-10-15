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Vatandaşlar toz bulutunun bıraktığı izleri silmeye çalışıyor

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’da hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutunun etkisini kaybetmesinden sonra vatandaşlar araçlarını ve iş yerlerini temizledi.


Rüzgarın etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu, kent merkezi ile sınır ilçelerinde görüş mesafesini de düşürdü. Toz bulutunun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesiyle iş yerlerini açan esnaf, çevreyi saran tozla örtülmüş iş yerlerinin önünü temizledi, bazı araç sahipleri ise araçlarına binerek oto yıkamacıların yolunu tuttu.


Son üç günde 2 kez aracını yıkamak zorunda kaldığını belirten araç sahiplerinden Mehmet Demirkol, “Suriye üzerinden gelen toz bulutları sonrası araçlarımız toz içinde kaldı. Son üç günde 2 kez aracını yıkamak zorunda kaldım. Şimdi tekrar arabamı yıkamaya götüreceğim” diye konuştu.

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