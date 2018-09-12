Vekil Özşavlı Viranşehir'e Kadın Doğum Hastanesi için kolları sıvadı

Halil Özşavlı Viranşehir'e hizmet için bakanlıkların kapısını aşındırıyor. İlçede sağlık hizmetlerinin aksamaması ve ilçenin doktor ihtiyacını gidermeye yönelik çalışma yapan Vekil Özşavlı, Viranşehir'e Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kazandırmak için de girişimlerde bulundu.

Milletvekili Halil Özsavlı Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya gelerek, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ihtiyacını gözler önüne seren rapor sundu. Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, Şanlıurfa'nın doğurganlık hızının yüksek olduğunun farkında olduklarını belirterek Viranşehir'e Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin kurulması için programa dahil etmeye çalışacaklarını belirtti. Vekil Özşavlı'dan hazırlanan raporu teslim alan Eldemir, ziyaretinden dolayı Vekil Özşavlı'ya teşekkür etti. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu İl olan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine en kısa sürede Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin kurulmasının gerektiğini vurgulayan Vekil Özşavlı, Viranşehir'de kurulacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin hizmetinden hem Viranşehir halkı hemde Ceylanpınar halkının faydalanacağını sözlerine ekledi.

Ceylanpınar ve Viranşehir'de 60'den fazla Suriyeli Sığınmacının yaşadığını anımsatan Vekil Özşavlı, Viranşehir'de açılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Viranşehir'i rahatlatacağını belirtti.