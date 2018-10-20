Vicdansız hırsızlar, engelli gencin motosikletini çaldı

Şanlıurfa'da 2 hırsızın, bedensel engeli gencin yıllardır biriktirdiği parasıyla aldığı motosikletini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğuştan bedensel engelli Ömer yüksel (21), yıllardır biriktirdiği parasıyla aldığı motosikletini, akşamüzeri geldiği evinin önünde kilitledi. Sabah saatlerinde motosikletini bıraktığı yerde bulamayan Yüksel, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bölgede inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, 2 hırsızın kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Bedensel engelli Yüksel, günlük hayatta eli, kolu olarak gördüğü motosikleti ile her ihtiyacını karşıladığını belirterek, motosikletinin bulunması için yardım istedi. Yüksel, “Motosikletimi çaldılar. Antrenmanlara gitmekte zorlanıyorum. Motosikletim benim ayağım kolumdu. Yetkililerden, büyüklerimden, bana destek vermelerini istiyorum” dedi.

"Motosikletim benim ayağım kolumdu”

Motosikleti çalındığı için çok zorlandığını dile getiren Yüksel, "14 Ekim Pazar günü sabah saat 05.10'da motosikletim çalındı. Sabah dışarı çıktığımda motosikletim yoktu. Polise haber verdim. Polisler gelip güvenlik kameralarını inceledi. Ben kendi imkanlarımla, kuruş, kuruş paramı 3-4 yıl biriktirerek, antrenmanlara gidip gelebilmek için motosiklet aldım, çaldılar. Şanlıurfa Bedensel Engelliler Basketbol Kulübünde oynuyorum. O motor benim elim, ayağımdı. Rampaları çıkamıyorum, zorlanıyorum. Basketbol antrenmanlarına gitmek için bu sandalyeyi kullanıyorum. Her gün 5 kilometre yol gidip, geliyorum. Çok zorlanıyorum” şeklinde konuştu.

"İnsanlık suçu gibi bir şey”

Gökhan Akkaya, mahallede arkadaşının motosikletinin çalınmasına tepki göstererek, “Yapılan çok ayıp bir şey, insanlık suçu gibi bir şey. Engelli bir arkadaşımızın normal yaşantısında kullanması gereken motosikletini çaldılar. Arkadaşımız şu an çok mağdur durumdadır. Motoru çalanların vicdanı yok. Devlet yetkililerinden, büyüklerden arkadaşımıza yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kulandı.

Vatandaşlardan İbrahim Karadağ ise "Arkadaşımızın motosikleti 5 gün önce çalındı. Arkadaşımız motosikleti ile her ihtiyacını gideriyordu. Gündelik hayatta motosikleti ile her şeyi yapabiliyordu. Motosikleti çalındığı gün arkadaşımla karşılaştım gerçekten çok mağdurdu” diye konuştu.

Aynı zamanda basketbolcu olan Yüksel, antrenmanlara gitmek için engelline rağmen günde 5 kilometre yol kat ediyor.