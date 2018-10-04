Vicdansız sürücü çarptığı yaralıları yolun ortasında bırakıp kaçtı

Şanlıurfa'da bir otomobil sürücüsü, çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşını yaralı halde yolun ortasında bırakarak, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler köprülü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, İzzet T. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Yaşanan kazada, İzzet T. ile arkasında oturan arkadaşı Şahin K. yaralandı. Sürücü otomobiline binerek olay yerinden kaçarken yaralılar ise yoldan geçen bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıları yolun ortasında bıraktı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazada yaralanan Şahin K., “Bize çarpan otomobilin sürücüsü, bizi yol ortasında bırakıp kaçtı. Yoldan geçen bir genç, bizi yol kenarına taşıdıktan sonra ambulansı çağırdı. Bize çarpan sürücü ambulansı bile çağırmadı. Yol ortasında diğer sürücüler bize çarpacaktı” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.