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Vinçten düşen sepetin altında kalmaktan kıl payı kurtardı

Şanlıurfa’da alışveriş için markete giden bir müşteri, halatı kopan vinç sepetinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'da alışveriş için markete giden bir müşteri, halatı kopan vinç sepetinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Müşterinin dikkati sayesinde ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde yaşandı. Markete girmek isteyen bir müşteri, malzeme indirmeye çalışan vincin yanından geçti. Müşteri tam markete girmek üzereyken halat koptu. Sepetin düştüğünü gören müşteri, ani bir manevrayla altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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