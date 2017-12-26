Viranşehir Belediyesi Makedonya Belediyesi ile kardeş oldu

Türkiye Ekonomi Zirvesinde, Makedonya’nın Çayır Belediyesi ile Viranşehir Belediyesi kardeş belediye oldu. Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş’ın girişimleri ile iki belediye arasında kardeşlik işbirliği ve iyi niyet mektubu imzalandı. İyi niyet mektubunu Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit adına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Şık imzaladı.

Şanlıurfa’da bir otelde düzenlenen 1. Türkiye Ekonomi Zirvesine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber El-Alevi, Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay ile yerli ve yabancı konuklar katıldı.