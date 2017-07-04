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04 Temmuz 2017 13:44

Viranşehir Belediyesi’Halkımıza hesap vermeye devam ediyoruz”

Kayyum tarafından yönetilen Viranşehir Belediyesi mali durum tablosunu halka sundu.

Viranşehir Belediyesi’Halkımıza hesap vermeye devam ediyoruz”

04 Temmuz 2017 13:44


Halkçı Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Viranşehir Belediyesi, Önceki aylarda olduğu gibi bu ayda mali durumunu halka sundu. İlçe Kaymakamı Viranşehir Belediye Başkan vekili Ömer Çimşit, 2017 yılının Haziran ayı sonunda mali durum tablosunu kamuoyuna ve halka sunduklarını, kurumumuzun hesabında toplamda 8 Milyon 226 Bin 547 TL 77 Kuruş (8.226.547,77) olduğunu belirtti. İlçe Kaymakamı Viranşehir Belediyesi Başkanvekili Ömer Çimşit, Halktan gizli saklı bir iş yapmadıklarını ve halka her zaman hesap vermeye hazır olduklarını söyledi. Cari hesap, geçici teminat, kesin teminat, Büyükşehir İlaç hesabı, Büyükşehir otopark hesabı, Yemekhane yönetim kurulu hesabı, İş-Kur hesabı, Asker Aile Maaşı, Vadeli hesap, Kredi kartları, Müze Kültür hesabı ve Personel Maaşları gibi başlıklar altında ele alınan Mali durum tablosunda toplamda 2017 yılı 5. Ayda Mali durum 8.764.920,46 lira iken, 2017 yılı 6. Ayda ise toplam mali durum 8 Milyon 226 Bin 547 TL 77 olarak belirlendi.




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