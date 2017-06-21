Viranşehir Belediyesi’ne araç hibesi

Türkiye Belediyeler Birliğinden Viranşehir Belediyesi’ne hibe edilen çöp aracı dün akşam getirilerek Belediye Başkan yardımcıları Halaf Kete ve Mahmut Şık’a teslim edildi. Araç teslim töreninde temizlik işleri Müdürü Mithat Alay ve Koordinatör Kemal Ardin de hazır bulundu. Töreninden önce kısa bir açıklama yapan Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Şık, "Bizim de üyesi olduğumuz TBB tarafından ihtiyacımız olan bir çöp aracı belediyemize hibe edildi. Şahsım ve ilçe halkı adına birlik Başkanımız Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum" dedi.