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21 Haziran 2017 11:06

Viranşehir Belediyesi’ne araç hibesi

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen çöp toplama aracı, Viranşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

Viranşehir Belediyesi’ne araç hibesi

21 Haziran 2017 11:06


Türkiye Belediyeler Birliğinden Viranşehir Belediyesi’ne hibe edilen çöp aracı dün akşam getirilerek Belediye Başkan yardımcıları Halaf Kete ve Mahmut Şık’a teslim edildi. Araç teslim töreninde temizlik işleri Müdürü Mithat Alay ve Koordinatör Kemal Ardin de hazır bulundu. Töreninden önce kısa bir açıklama yapan Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Şık, "Bizim de üyesi olduğumuz TBB tarafından ihtiyacımız olan bir çöp aracı belediyemize hibe edildi. Şahsım ve ilçe halkı adına birlik Başkanımız Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum" dedi.




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