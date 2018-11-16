Viranşehir için topraksız sera işletmeciliği girişimi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde topraksız sera işletmeciliği için kaymakamlık tarafından girişimler başlatıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci ile yetkililer, Viranşehir'de topraksız sera işletmeciliğinin ilçeye kazandırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Diyarbakır'ın Bismil İlçesine araştırma gezisi düzenledi.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci başkanlığında bir grup, Viranşehir'de topraksız sera işletmeciliğinin hayata geçirilmesi için Diyarbakır'ın Bismil İlçesine bir araştırma gezisi düzenledi. Geziye Kaymakam Dereci ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Tarım Müdürü Siraç Yolcu, Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Tarım Müdürlüğü görevlileri, proje ekibi ve tarımsal alanda yatırım yapan müteşebbisler katıldı.

Gezide ilk olarak Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel makamında ziyaret edildi. Buradaki ziyarette Bismil İlçe Tarım Müdürü Remzi Çekiç tarafından heyete topraksız serada üretilen domates işletmeciliği hakkında detaylı bilgi verildi.

Bismil'de 25 dönüm arazi üzerinde kurulan sera ile domates işletmeciliği yapıldığını dile getiren Bismil İlçe Tarım Müdürü Remzi Çekiç, torf maddesi ile domates üretildiğini, üretilen domateslerin yurt dışına ihraç edilip ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlandığı söyledi.

Bilgilendirmenin ardından Kaymakam Ömer Dereci beraberindekilerle birlikte topraksız tarım serasının yapıldığı 25 dönümlük alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Kaymakam Dereci yaptığı açıklamada, Viranşehir'de topraksız sera tarımının yaygınlaştırılması ve ilçeye kazandırılması amacıyla Bismil'e araştırma gezisi yaptıklarını, gezinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Dereci, Topraksız sera tarımının meşakkatli ve bir o kadar da zevkli bir iş olduğunu ifade ederek, toprak olmadan da tarımın yapılabildiğini kaydetti.

İncelemeler sırasında ikram edilen sera domatesinin tadına bakan Kaymakam Ömer Dereci, domatesin ağızda asitlik tat bıraktığını aktardı. Kaymakam Ömer Dereci daha sonra beraberindekilerle birlikte mısır, buğday ve arpa saplarından yakıt elde edilmesi sağlanan bir fabrikada incelemelerde bulundu. Burada elde edilen katı yakıtın üretimde ekonomik anlamda tasarruf sağladığını kaydetti.

Gün boyu yapılan ziyaret ve incelemelerin ardından Kaymakam Dereci beraberindekilerle birlikte Bismil'den ayrıldı.