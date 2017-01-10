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10 Ocak 2017 12:53

Viranşehir Kaymakam Çimşit’ten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan’a ziyaret

Viranşehir Kaymakam Çimşit’ten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan’a ziyaret

10 Ocak 2017 12:53

Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş’i ziyaret etti
Kaymakam Çimşit’i Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve şube müdürleri karşıladı. Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binasını inceleyen Kaymakam Çimşit daha sonra Sinan Ateş ve şube müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve şube müdürlerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Kaymakam Çimşit eğitim konusunun kendisinin öncelik konu olduğunun altını çizdi.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdür Sinan Ateş, Kaymakam Çimşit’e teşekkür etti.



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