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10 Ocak 2017 12:49

Viranşehir’de 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Viranşehir’de 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

10 Ocak 2017 12:49

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürü Sinan Ateş, kahvaltıda bir araya geldiği basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, ilçedeki basın mensupları ile bir araya geldi. Viranşehir Öğretmen Evi Hünkar Sofrasında düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Sinan Ateş, "Gece gündüz demeden özverili bir şekilde görevini yerine getiren gazeteci kardeşlerimizin günlerini kutluyorum. Viranşehir´in sesi olan ve gelişimine katkıda bulunan siz değerli gazeteci kardeşlerimi ile bir araya gelmekten de mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bundan sonraki yaşantınızda da sağlık, mutluluk ve huzur dilerim" dedi.
Yaklaşık 1 saat süren kahvaltı sonrası gazeteciler ile tek tek ilgilenen Ateş, gazetecilere başarı diledi.



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