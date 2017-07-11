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11 Temmuz 2017 17:49

Viranşehir’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz şehitleri için Viranşehir ilçesinde mevlit okutuldu.

Viranşehir’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 17:49


Kışla Cami’inde öğlen namazından önce okunan Kuran tilaveti ile başlayan mevlit programına, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Şık, Aslan Çiftçi, kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Viranşehir Kaymakam Ömer Çimşit, 15 Temmuz tarihinin devlet, Cumhuriyetimiz ve millet için son derece önemli bir tarih olduğunu söyleyerek, "Devletimiz kurulduğu günden bu güne birçok zorluklar ile baş etmiş ve bu zorlukların üstesinden gelerek bu güne gelmiştir. 15 Temmuz tarihi de yaşadığımız önemli zorluklardan birisidir. Aziz milletimizle beraber mücadele ederek bu zorluğun üzerinden geldik. 15 Temmuz Haftası dolaysıyla Viranşehir Kaymakamlığı ve Viranşehir Belediyesi olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi çeşitli programlar ile bu tarihi hatırlatmaya ve şehitlerimizi anıyoruz. Bu gün huzur, birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımıza hizmet edebiliyorsak bu aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bizler onları her daim millet ve şükranla anacağız" ifadelerini kullandı.


Okunan mevlidi şerifin ardından programa katılanlara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.




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