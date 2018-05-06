Viranşehir’de 16. Eyyüb Nebi Sabır Günü etkinlikleri

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Viranşehir Kaymakamlığı, Viranşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen Sabır Günü etkinliklerine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan, Belediye Başkan Yardımcıları Halef Kete, Mahmut Şık, İbrahim Çoban, Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörü Aladdin Milli ile kurum amir ve müdürleri, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Viranşehirli Ahmet Pasçı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programa konuşmacı olarak katılan Dr. Ahmet Gündüz, sabır kavramı üzerinde durarak, sabrın çeşitli şekillerde tecelli ettiğini vurguladı. Sabrın yaşanan zorluk, musibet ve belalara kayıtsız kalarak susmak ya da bir köşeye çekilerek olup bitenin sonucunu beklemek olmadığının altını çizen Gündüz, sabrın tüm bu yaşananlara karşı sebat etmek, direnç göstermek ve Allah’a daha çok teslim olmak olduğunu ifade etti.

Kaymakam Çimşit ise, Eyyüb Nebi makamının Viranşehir için büyük bir değer olduğunu belirterek, Eyyüb Nebi Mahallesi’nde medfun bulunan Hz. Eyyüb, Hz. Elyesa ve Hz. Rahime’nin bulundukları alanın projelendirildiğini ve bu mübarek şahsiyetlere yakışır bir mekan bırakılacağını belirtti.

Eyyüb Nebi’nin tüm Müslümanlar için mukaddes bir yer olduğunu ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önümüzdeki yıl birçok İslam ülkesinden temsilcinin davet edilerek, daha kapsamlı bir Sabır Günü etkinliği düzenleneceğinin müjdesini verdi. Programda emeği geçenlere teşekkür eden Erin, Eyyüb Nebi Projesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Geleneksel Eyyüb Nebi Sabır Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl Sabır, Sadakat ve Vefa Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl sabır ödülü görevi başında şehit edilen Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün ailesine, Sadakat Ödülü hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve hain darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir’in ailesine, Vefa Ödülü ise Viranşehir’e uzun yıllar hizmet eden, Eyyüb Peygamber’e olan sevgi ve sadakati ile tanınan, Hz. Eyyüb ve Hz Elyesa kitabının yazarı Viranşehirli yazar ve mütefekkir merhum M. Siraç Suman’a verildi. Ödülleri Vali Abdullah Erin takdim etti. Eyyüb Nebi eski Belde Belediye Başkanı Mustafa Çiftçi de etkinliğe katkılarından ötürü Vali Erin, Kaymakam Ömer Çimşit ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren’e plaket takdim etti.

16. Eyyüb Nebi Sabır Günü etkinlikleri, ilahi sanatçısı Muzaffer Gürler’in birbirinden güzel ilahileri ile devam etti. Vatandaşların isteklerini seslendiren sanatçı Muzaffer Gürler, etkinliğe katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Programın sonunda etkinliklere katılan yaklaşık 5 bin kişiye sabır pilavı dağıtıldı.