Viranşehir'de 29 Ekim coşkusu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet bayramının 95. yıl dönümü Viranşehir'de coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakamı Ömer Dereci makam odasında tebriklerin kabulü ile devam etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamalarda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Halkın bayramını kutlayan Kaymakamı Ömer Dereci günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kaymakamı konuşmasında Cumhuriyetin ilanının önemine vurgu yapan Dereci, “95 yıl önce bugün, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla, yeni kurulan Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiş ve uzun süren bağımsızlık mücadelesi sonunda dünya sahnesine “Türkiye Cumhuriyeti” adı altında yeni bir devlet çıkmıştır. Cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin temel organlarının belli aralıklarla yenilenen seçimlerle göreve getirildiği bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet'te egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir ve halk kendi kendisini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu yönetimde halkın seçme ve seçilme hakkı vardır. Devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin, ailelerin veya bir zümrenin eline bırakılamaz. Yöneticiler, veraset yoluyla makamlarını sürdüremezler” dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve ödül törenine geçildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakamı Ömer Dereci,ve İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Atakan Dorukbay tarafından ödülleri verildi.

Resmi geçidin ardından sona eren törene Kaymakam Ömer Dereci , Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Fatih Cesur, Viranşehir Belediye Başkan yardımcıları Halef Kete,Mahmut Şık, Arslan Çiftçi,Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş İlçe Tarım Müdürü Siraç Yolcu,Viranşehir Ticaret Ve Sanayi odası başkanı Ömer yazmacı Hastane Başhekimi Dr. İlhan Erkan, Akparti ilçe başkan Ali Tekin, CHP ilçe Başkanı Remzi Taylan, MHP ilçe Başkanı Yasin Haşimi, kurum amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.