Viranşehir’de akılcı antibiyotik kullanımı konferansı gerçekleştirildi

Viranşehir Devlet Hastanesinde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Viranşehir Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. İlhan Erkan, ilgili katılımcılara bilgi verirken, hastaneye katkılarından dolayı AK Parti Milletvekili Mehmet Akyürek ve yetkililere teşekkür etti.

Konferasın açılışında söz alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, üniversite olarak Viranşehir’e verdikleri öneme değinerek, “Biz istiyoruz ki Viranşehirliler bu güzel ilçelerine sahip çıksınlar. Viranşehirlinin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için ilçenin zenginlerine de işler düşüyor. Buyursunlar fiziki anlamda ihtiyaçları gidersinler, binalar yapsınlar. Onların içini doldurmak ve çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için biz de üzerimize düşeni yapalım. İlçemizde meslek yüksek okulu ve sağlık yüksekokulunu açtık. İnşallah bundan sonraki hefefimiz fakülte açmak olacak” dedi.

Konferansın açılışında, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe ve Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Seyrek’te birer konuşma yaptılar.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Harran Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, akılcı antibiyotik ve ilaç kullanımı ile ilgili önemli bilgi vererek, çok ilacın değil, doğru ilaç iyileştirdiğini belirti. Yılmaz, “Annelerin ve hastaların bilinçlendirilmesi, eczacılarla bilgilerin paylaşılmasının önemli olduğu, en pahalı antibiyotiği verdiğimizde kazanacağımız para değil, insana olumlu veya olumsuz yapacağımız etkiyi merkeze alan bir duruşla önümüzdeki süreci planlamamız gerekiyor. Kolaycı bir şekilde talep edilen, o anlık rahatlatıcı kalemlerin yazılmasının yarın tedavisi mümkün olmayacak ağır sorunların alt yapısına damla damla katkı sağlayabilecek zeminlere izin vermemeliyiz. Avrupa ülkeleri arasında antibiyotiğe direncin en yüksek olduğu bir ülkeyiz. Bu da ciddi bir sorun. Bu sorun topluma ciddi bedeller ödetiyor. Sağlıkla ilgili bize ödettilen bedellerin telafisi çok zor, hatta bazen imkansız olabilir” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konferansa Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Viranşehir Kaymakam vekili, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Seyrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, doktorlar, eczacılar ve sağlık çalışanları katıldı.

Konferansın sonunda Viranşehir Devlet Hastanesinde görev yapan başarılı doktor ve personele teşekkür belgeleri protokol tarafından takdim edildi.