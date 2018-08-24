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24 Ağustos 2018 18:12

Viranşehir’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Viranşehir’in alt yapı anlamındaki tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak için projelerini birer birer hayata geçiriyor.

Viranşehir’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

24 Ağustos 2018 18:12


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Viranşehir’de bugüne kadar yapılamayan alt yapı yatırımlarını gerçekleştirerek merkez mahallelerle birlikte uyguladığı kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen planlı ve programlı çalışmalar, hem merkez mahalleler hem de kırsal mahallelerde eksiksiz bir şekilde sürdürülüyor.


İlk kez alt yapı döşenen mahalleler var


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçede alt yapı anlamında içme suyu hat döşeme, kanalizasyon hat döşemenin yanı sıra yağmursuyu drenaj çalışmaları ile içme suyu isale hattı çalışmalarına ağırlık verdi. İlçenin kanalizasyon eksikliğini gidermek üzere hazırlanan kanalizasyon projesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı sağlanan Viranşehir ilçesi kanalizasyon şebekesi ana kollektör hattı çalışmaları da devam ediyor.


İş makinaları sahada


Viranşehir ilçesinde yapımı başlanan ve devam eden Viranşehir ilçesi kanalizasyon şebekesi ana kollektör hattı çalışmaları kapsamında ekipler sahada iş makinaları ve teknik personellerle birlikte çalışarak projenin bir an önce bitmesi için uygulamalarını aralıksız devam ettiriyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 20 Milyon TL’lik yatırım bedeli kapsamındaki proje için ekipler toplamda 34 bin metre kollektör hattı döşeyecek.




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