Viranşehir’de alt yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Viranşehir’de bugüne kadar yapılamayan altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek merkez mahallelerle birlikte uyguladığı kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgiler alan ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi Us, uygulamaların planlanan şekilde sürdüğünü belirtti.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçede sanayii sitesi, merkez mahalleler ve diğer alanlardaki içme suyu hat döşeme, kanalizasyon hat döşemenin yanı sıra yağmursuyu drenaj çalışmaları ile içme suyu isale hattı çalışmalarına ağırlık veriyor. Viranşehir Hürriyet mahallesinde 10 bin metre içme suyu hattı, 13 bin 500 metre kanalizasyon hattı, Sanayi sitesinde 5 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 4 bin metre içme suyu hattı ile Yenişehir mahallesinde 2 bin 536 metre yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına devam eden ŞUSKİ ekiplerinin Ramazan ayındaki yoğun çalışmaları halk tarafından da takdirle karşılanıyor.

80 milyon liralık içme suyu şebeke projesi

İlçenin içme suyu eksikliğini giderecek olan içme suyu şebeke projesi için de yatırım bedeli 80 milyon TL olan ve tamamlanan JICA projesi kapsamında 250 kilometrelik hat döşemesi yapılması planlanıyor. Proje çalışmaları tamamlanan yatırım ise ihale aşamasında.

Viranşehir isale hattı

İhalesi ve yer teslimi yapılan proje ile Viranşehir ilçesi ve 26 yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar giderilmiş olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 314 bin 135 kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı hesaplandı. 82 Milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleşecek olan dev proje, 2019 yılının sonlarında tamamlanmış olacak.

Viranşehir kanalizasyon projesi

İlçenin kanalizasyon eksikliğini gidermek üzere hazırlanan kanalizasyon projesi ise tamamlanarak onaylandı. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı sağlanan ve İller Bankası tarafından ihalesi yapılan, Viranşehir ilçesi kanalizasyon şebekesi ana kollektör hattı, toplayıcı hatlar ve bir kısım tali hatlar yapım işinde toplamda 34 bin 656 Metre kanalizasyon hattı döşenecek. Sözleşme bedeli 16 milyon lira olan, KDV ve fiyat farkıyla birlikte toplamda 23 Milyon TL’ye mal olacak bu projede yer teslimi yapıldı. En kısa zamanda inşaat çalışmalarına başlanılacak.

Viranşehir atıksu arıtma tesisi

İçme suyu isale hatları, içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hatlarıyla bütün altyapısı tamamlanan Viranşehir için “Atık su arıtma tesisi” de yapılması planlanan hizmetler arasında. Atık su arıtma tesisi proje yapım ihalesi yapıldı ve proje çalışmaları devam ediyor.