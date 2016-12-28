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28 Aralık 2016 15:37

Viranşehir’de Bankacı cinayetinde 12 saat geçmeden yakalandı.

Viranşehir’de Bankacı cinayetinde 12 saat geçmeden yakalandı.

28 Aralık 2016 15:37

Viranşehir ilçesinin Yenişehir mahallesinde sokak ortasında başından vurularak öldürülen banka çalışanın katil zanlıları tutuklanarak, ceza evine gönderildi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişahir Mahallesi’nde sokakta yürüyen Ercüment Eşref Ayaz, başından açılan ateş sonucu vurularak öldürülmüştü. 6 aylık evli olan Ayaz’ın cinayetinin aydınlatılması için Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde özel bir ekip kurulmuş ve olayın üzerinden 24 saat geçmeden zanlılar yakalanarak, gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan zanlılar O. A. ve M. T. isimli şahıslar, sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine getirildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Zanlılar, mahkemenin tamamlanmasından sora ise Adliye Sarayı’nın arka kapısından polis aracı ile alınarak, ceza evine sevk edildi.



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