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30 Aralık 2016 13:41

Viranşehir’de Çipli Kimlik Kartlarına geçiş başlıyor

Viranşehir’de Çipli Kimlik Kartlarına geçiş başlıyor

30 Aralık 2016 13:41

Viranşehir ilçesin de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartlarına geçiş başlıyor.
2017 yılı ile birlikte yeni kimlik kartlarına dağıtımına başlanacak. Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Nüfus Müdürü Faysal Turan kolay taşınabilir, taklit ve sahteciliğe imkan vermeyen biyometrik özellikler taşıyan kimlik kartlarının pratik faydalar sağladığını söylereyerek, " 02.01.2017 tarihinden itibaren çipli kimlik kartı dağıtımına başlıyoruz. Vatandaşlar Alo 199 Hattı’ndan randevu alarak İlçe Nüfus Müdürlüğümüze 1 adet biyometrik fotoğrafla gelmeleri gerekiyor. Sıramatik sıra alan vatandaşlarımız izdihama mahal vermeden ve mağdur edilmeden hizmet alabileceklerdir" dedi.
15 yaş ve üstü vatandaşların şahsen başvurması gereken çipli kimlik kartlarının 5 yıl içinde eski kimlik cüzdanlarının yerini alması öngörülüyor.
Başvurular nasıl yapılacak?
Vatandaşlar, Alo 199 kimlik randevu hattını arayarak yada internetten www.ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden online başvuru yapabilecek. Bunların dışında, randevu almadan, gerekli belgeleri hazırladıktan sonra istenilen nüfus müdürlüğünden yeni kimlik kartı için başvuruda bulunulabilecek..



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