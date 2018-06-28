Viranşehir’de değişim atağı sürüyor

Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, büyük bir gelişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Viranşehir’in hak ettiği hizmetleri alması için çalışmalarına ağırlık veren belediye, sıcak asfalt, yeşillendirme ve alt yapı çalışmalarını ilçenin 25 farklı noktasında gerçekleştiriyor. Viranşehir ilçe merkezinde Emiroğlu, Şırnak, Özal, Hürriyet, Azadi ve Yeni Mahallelerinde toplam 12 caddede sıcak asfalt serimi yapan ekipler, ilçeyi adeta şantiyeye çevirdi.

Emiroğlu Mahallesinde asfalt sevinci

Viranşehir İlçesi Emiroğlu Mahallesinde devam eden sıcak asfalt hizmetinden dolayı Büyükşehir’e teşekkür eden Mustafa Kaçar, “Allah razı olsun. Sanki havaalanı genişliğinde yol yapıyorlar. Eskiden yollarımız kışın çamur ve çukurdan yazın ise tozdan geçinmiyordu. Çocuklar okulla giderken çamurdan geçmek zorunda kalıyorlardı şimdi ise yollarımız asfaltlanıyor. Allah emek verenden razı olsun, Başkanımız Nihat Çiftçi’ye teşekkür ediyoruz, memnunuz” şeklinde konuştu.

Viranşehir’de yeşillendirme atağı

Viranşehir genelinde yeşillendirme atağını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçede başlattığı 71 bin metrekarelik şehir parkının yapımını sürdürürken, bir yandan da ana arterler ve diğer bölgelerde yeşillendirme peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin en işlek caddesi olan Şanlıurfa - Mardin karayolunda 12 kilometrelik orta refüj düzenlemesine giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin estetik bir görünüm kazanmasını sağlıyor. İlçede iletişim ve enerji altyapısı hizmeti veren firmaların yapmış olduğu kazı çalışmalarının ardından beton parke onarımını da sürdüren ekipler, ulaşımda sinyalizasyon, tabela ve ışıklandırma sistemlerini geliştiriyor.

Viranşehir kırsalında yol atağı

Viranşehir’in kırsal mahallerinde büyük bir çalışma içerisine giren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 210 kilometrelik asfalt ve beton yol yapımı için alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yıl içinde büyük bir bölümünün tamamlanacağı yollar ile kırsal mahallerdeki ulaşım konforlu hale getirilecek.