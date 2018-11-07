viranşehir'de husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Viranşehir'in kırsal yerleşimlerinden Karatepe Mahallesi'nde Çakmak ve Uçar aileleri, aralarındaki husumeti yörenin kanaat önderlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Husumetli aileler, kent yöneticileri ve siyasilerin katıldığı programda konuşan Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halef Ket, programda yaptığı konuşmada, barışta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dostça sarılan aile büyüklerinin bu hali göğsümüzü mutlulukla kabarttı. Yüce Allah'tan müminlerin aralarında her daim sevgi saygı kardeşlik tohumlarının yeşerip filizlenmesini diliyorum. Barışan iki aileye de bizleri kırmayıp bir araya geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin de ailelere teşekkür ederek, bölgenin barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu kaydetti. Programda, okunan Kuran'ı Kerim ve yapılan duaların ardından taraflar tokalaşarak, birbirine sarıldı.