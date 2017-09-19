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19 Eylül 2017 11:14

Viranşehir’de kaybolan şahsın su kanalında cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 gündür kayıp olan şahsın cesedi su kanalında bulundu.

Viranşehir’de kaybolan şahsın su kanalında cesedi bulundu

19 Eylül 2017 11:14


İddiaya göre, Viranşehir’de tütün satarak geçimini sağlayan İbrahim Yıldız, 3 gün önce 63 HV 511 plakalı otomobili ile Ceylanpınar’da Tigem arazilerindeki göçerlere tütün satmak için evden çıktı. Bir daha evine dönmeyen Yıldız’dan haber alınamadı. Yıldız’ın ailesi, durumu Jandarmaya bildirdi. Kayıp şahsın bulunması için 3 gündür çalışma başlatan Jandarma ekipleri, cesede bu sabah Ceylanpınar’a bağlı Yazgüneşi Mahallesi yakınlarından geçen Mardin su kanalında ulaştı. Yıldız’ın kanalda boğularak öldüğü düşünülüyor.




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