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24 Aralık 2017 14:27

Viranşehir’de “Okullarda kriz yönetimi” konferansı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde "Okullarda kriz yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

Viranşehir’de “Okullarda kriz yönetimi” konferansı

24 Aralık 2017 14:27


Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uslu tarafından verilen konferansa Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Çolakoğlu, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere konu hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardı.


Viranşehir’de bulunan Eyüpnebi Türbesini de ziyaret eden Çolakoğlu, burada dua etti. Okullara giden Çolakoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Çolakoğlu’na İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de eşlik etti.




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